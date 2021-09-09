Киев, , 15:18 — REGNUM Информация об уголовном преследовании главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и о внесудебных санкциях, которые вводятся украинской властью, все шире распространяется по миру — причем как на уровне отдельных публикаций в ведущих СМИ, так и в политическом сообществе западных стран.

Цензура Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» сегодня, 9 сентября, заявил политолог Алексей Якубин.

Эксперт подчеркнул, что пока еще действующая власть в Киеве делает вид, что не замечает негативную реакцию на свои действия со стороны Европы и Запада, но это временное явление.

«Власть делает вид, что нет мониторингового отчета по правам человека ООН, нет письма президента Freedom House к Джо Байдену, нет приезда французских сенаторов… Когда власть хочет, она пытается сделать вид, что ей иностранные структуры не указ. А вот когда есть социально-непопулярные решения, власть прикрываться международными структурами — мол, это не мы, это они, мы не хотели, но нам руки выкручивают и так далее», — сказал Якубин.

Политолог уверен, что уже в ближайшее время можно будет наблюдать изменения в отношении к Украине со стороны как официального Парижа, так и ЕС в целом.

«Конечно, мы не услышим, что всё, мы Украину не поддерживаем, но на уровне контактов, на уровне сигналов, которые будут идти непублично французский МИД, французская дипмиссия в Украине, они определенным образом будут изменять подход к Украине, и это касается в целом и ЕС», — резюмировал Якубин, добавив, что нельзя надеяться только на то, что, Запад решит все проблемы со свободой слова и нарушением прав человека на Украине, так как это вопрос, в том числе и к украинскому народу.

ИА REGNUMнапоминает, что 8−9 сентября в Киеве с официальным визитом находится делегация Сената Франции, которая заинтересовалась ситуацией со свободой слова и преследованием оппозиции на Украине. Это первые европейские политики, которые «на месте» изучили ситуацию с закрытием оппозиционных телеканалов на Украине. Сенаторы пообещали, что по возвращении во Францию предпримут ряд шагов для исправления ситуации.

До этого глава организации Freedom HouseМайкл Абрамовиц направил письмо президенту США Джо Байдену накануне визита Зеленского в Вашингтон, в котором высказал тревогу относительно практики внесудебных расправ над украинскими СМИ, которые в последнее время практикует глава Украины через решения Совнацбеза.