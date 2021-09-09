Ульяновск, 9 сентября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Развитию социальной инфраструктуры Димитровграда, который является вторым по величине городом в Ульяновской области, будет дан новый импульс при поддержке государственной корпорации «Росатом». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам визита в регионе генерального директора госкорпорации Алексея Лихачёва.

Ulgov.ru Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв

Совместно с главой региона Алексеем Русских глава Росатома посетил строительную площадку реактора МБИР (многоцелевой быстрый исследовательский реактор) и акционерное общество «Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов» (ГНЦ НИИАР). Кроме того, состоялось совещание по вопросам создания международного центра исследований и развитию социальной инфраструктуры проекта.

Алексей Лихачев констатировал, что в рамках проекта МБИР идут монтажные работы. Он оценил данный проект как «объект мирового уровня», а сооружение МБИР охарактеризовал как «прорывной международный проект, без которого невозможно создание следующего поколения ядерных энергетических установок четвёртого поколения». И назвал его уникальным строительным проектом, объединившим частные организации, инжиниринговые и строительные компании.

«И, наконец, это объединение на международном уровне. Уникальность проекта в том, что половина мощностей установки будет посвящена реализации проектов Росатома, а половина — решению задач наших международных партнеров», — подчеркнул глава Росатома.

При обсуждении была поднята тема формирования современной социальной инфраструктуры в Димитровграде, соответствующей статусу мирового научного центра. Власти называют взаимодействие госкорпорации и Ульяновской области в этом направлении успешным примером регионального сотрудничества.

«Росатом — крупнейший партнёр Ульяновской области в вопросах роста научного потенциала региона и реализации крупных инфраструктурных проектов», — сказал врио губернатора Алексей Русских.

В настоящее время между сторонами действует соглашение по целевому финансированию социально значимых проектов за счёт использования налоговых отчислений АО «ГНЦ НИИАР». В 2019 и 2020 году уплачено в бюджет свыше 160 млн рублей.

«С руководством Росатома достигнута договорённость, что эти средства пойдут на создание инфраструктурных сетей на 452 га земельных участков под комплексное освоение», — отметил руководитель региона.

По его словам, речь идёт о строительстве жилья и социально-культурных, спортивных объектах. Ульяновские власти, в свою очередь, взяли обязательства по стимулированию предпринимательской активности.

В релизе сообщается, что по итогам поездки подписано несколько соглашений, в том числе по созданию современной социальной инфраструктуры и спортивных инициатив вокруг проекта сооружения МБИР. Алексей Русских подчеркнул, что это даст новый «импульс для развития Димитровграда, формирования его уникальной инфраструктуры».