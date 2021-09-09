Томск, 9 сентября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции нашли пропавшую в Томске девочку-подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили 9 сентября в региональном УМВД.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Полиция

Сообщение о пропаже девочки 2007 года рождения поступило в полицию 8 сентября. Школьница ушла из гимназии на улице Новосибирской и вовремя не вернулась.

Её нашли на улице Пушкина в Томске. Подростка доставили в ОМВД по Октябрьскому району. В ближайшее время девочку передадут законным представителям.

Полицейские проводят по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Томске разыскивают мальчика 2006 года рождения.