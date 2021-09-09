Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Родители чуть больше 1 тыс. петербургских школьников во второй год пандемии решили продолжить обучение своих детей в смешанном формате. Остальные учащиеся перешли на полноценное очное обучение, сообщила 9 сентября вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина.

Дарья Драй ИА REGNUM Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По ее словам, в настоящее время вся система образования Северной столицы функционирует в максимально привычном для детей и родителей режиме.

«Опыт прошлого года, когда, несмотря на все сложности, Петербург ни на один день не отправил школы на дистанционное обучение, полностью учтён», — заверила чиновница.

Напомним, все школы Петербурга работают в очном режиме. Родители могут перевести ребенка на смешанный, очно-заочный формат, при этом школьник из школы не исключается и всю аттестацию проходит в своей школе.