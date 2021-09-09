Сыктывкар, 9 сентября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Сыктывкаре состоялся митинг, посвященный памяти трагически погибшего главы МЧС Евгения Зиничева. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского ОНФ, в траурном мероприятии приняли участие сотрудники ведомства, представители общественности и молодежных организаций.

ОНФ Траурный митинг в Сыктывкаре

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Представители ОНФ в Коми отметили, что Народный фронт и МЧС под руководством погибшего на боевом посту главы министерства плодотворно сотрудничали для помощи людям.

«Евгений Зиничев всегда внимательно и с благодарностью относился к волонтерской поддержке, всеми силами помогал в развитии добровольческого движения. Память о Спасателе с большой буквы навсегда останется в сердцах активистов ОНФ», — прокомментировала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Ольга Федулова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в возрасте 55 лет при попытке спасти человека.