Белград, 9 сентября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич готов «продать» не только Косово, но и Республику Сербскую, лишь бы удержаться у власти. Так лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич прокомментировал встречу Вучича и непризнанного ООН верховного представителя в Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, которая прошла 9 сентября в Белграде.

Nasasrbija.rs Младжан Джорджевич

«Пока Вучич с одной стороны анонсирует проведение Дня сербского единства, с другой стороны он принимает в Белграде немецкого политика, которого Республика Сербская не признает в качестве верховного представителя, так как он выбран незаконно, в обход СБ ООН», — цитирует новостное агентство «Бета» слова Джорджевича.

Джорджевич отметил, что этот шаг мог бы отрицательно повлиять на отношения Вучича с Москвой, так как Россия тоже не признает Шмидта в качестве верховного представителя.

Напомним, что Александр Вучич во время встречи с Кристианом Шмидтом отметил, что Сербия уважает целостность Боснии и Герцеговины, так же, как и целостность Республики Сербской в рамках БиГ, и что народы в БиГ должны самостоятельно принимать решения о своем будущем при минимальном давлении и без вмешательства со стороны.