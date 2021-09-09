Москва, 9 сентября, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Председатель Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак на заседании оргкомитета «Победа», которое проводит президент РФ, предложил Владимиру Путину присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам.

ИА REGNUM Экспозиция Грод трудовой доблести

Ими стали: Алдан (Республика Саха (Якутия); Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово (Кемеровская область), Кострома (Костромская область), Лы́сьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха́, (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край)."Все предложенные города достойны почётного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей — всего собрано 2,4 млн подписей, но и экспертными заключениями Российской академии наук», — отметил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия».

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