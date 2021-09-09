Москва, 9 сентября, 2021, 15:05 — ИА Регнум. ПЦР-тест для выявления ранее обнаруженного на территории Индии опасного вируса Нипах будет готов на следующей неделе. Об этом 9 сентября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Дарья Драй ИА REGNUM Анна Попова

«Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять», — сказала она.

При этом глава Роспотребнадзора уточнила, что указанный тест создается в неспешном порядке, потому что риск распространения в России вируса Нипах в настоящее время отсутствует.

Отметим, вирус Нипах, вызывающий воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания, впервые был выявлен в Малайзии в 1998 году и с тех пор в Азии периодически происходят его вспышки. На данный момент от него не существует специфических средств лечения.