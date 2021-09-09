Москва, , 15:13 — REGNUM Призывы официального Киева поскорее встретиться в «нормандском формате» при одновременном отказе от выполнения Минских соглашений указывают на «внешнеполитическую шизофрению». Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 9 сентября в ходе пресс-конференции.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил, что «Нормандский формат» создан для работы, порученной ему руководителями четырёх стран: России, Украины, Франции и ФРГ. Работа заключается в создании условий для для конкретного выполнения минских договоренностей по Донбассу во всей их полноте и последовательности.

По словам Лаврова, наблюдается, однако, «раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает скорее встретиться в «нормандском формате», а другие руководители страны заявляют, что не собираются договорённости выполнять.

Встреча «нормандской четверки» бессмысленна до тех пор, пока обсуждение на ней Минских соглашений не будет зафиксировано, заключил он.

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