Тбилиси, , 15:05 — REGNUM Среди 62 наблюдательных организаций, зарегистрировавшихся в Центризбиркоме Грузии, 15 связаны с оппозиционными партиями и могут препятствовать избирательному процессу в ходе предстоящих выборов. Об этом 9 сентября заявил на брифинге член правящей партии «Грузинская мечта» Гиви Миканадзе.

Выборы в Грузии Osce.org

По его словам, 12 неправительственных организаций, зарегистрированных в ЦИК, якобы связаны с оппозиционной партией «Единое национальное движение», а три — с партией «Европейская Грузия».

«Часто основной целью членов таких наблюдательских организаций является препятствование течению избирательного процесса … и осуществление провокационных действий, чтобы у международных партнеров и союзников и нашего общества создать ощущение, что избирательный процесс в стране идёт якобы с нарушением закона», — сказал Миканадзе.

Он заявил, что подобным образом так якобы в последние годы поступали некоторые организации, когда голосование на участках складывалось неблагоприятно для оппозиции.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта».

Читайте ранее в этом сюжете: Более 70% жителей Грузии не согласны с курсом развития страны — опрос