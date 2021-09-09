Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Река Исеть в центре Екатеринбурга внезапно сменила свой цвет. Об этом сообщил в Facebook депутат городской думы Тимофей Жуков.

Facebook Тимофея Жукова (https://www.facebook.com/zhukov.online) Река Исеть в Екатеринбурге

На фотографии видно, что вода окрасилась в коричневый цвет.

Как передаёт «Накануне.ру», в мэрии Екатеринбурга уже отреагировали на инцидент. «На место выехали специалисты муниципальной экологической инспекции», — сообщила изданию пресс-секретарь администрации Виктория Мкртчян. Специалисты возьмут пробы воды и попытаются установить причины происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловскому оздоровительному комплексу «Баден-Баден» запретили сливать воду в озеро Реж.