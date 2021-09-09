Москва, , 15:04 — REGNUM «Единой России» следует привести в порядок памятники, связанные с подвигами фронта и тыла, в 12 новых городах, которым было присвоено звание «Город трудовой доблести» Об этом 9 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании российского организационного комитета «Победа».

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"Сразу хотел бы предложить «Единой России» взять на себя обязанность, миссию привести в этих городах в порядок все объекты, памятники, связанные с подвигами фронта и тыла», — заявил Путин.

«Вместе с жителями подумать и запустить просветительские программы для молодых людей, для молодёжи, чтобы ребята знали, как много для великой победы сделал их родной город, их семьи», — указал он.

Оргкомитет «Победа» принял решение, в каких населённых пунктах нашей страны появятся новые стелы городов трудовой доблести, указ будет подписан в ближайшее время.

Звания будут присвоены следующим городам: Алдан (Якутия), Бологое (Тверская область), Воркута (Республика Коми), Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончегорск (Мурманская область), Оха (Сахалинская область), Ступино (Московская область), Сызрань (Самарская область) и Чита (Забайкальский край)