Варшава, , 15:03 — REGNUM Глава парламентской фракции правящей в Польше партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий 9 сентября во время выступления на Экономическом форуме в Карпаче выразил мнение, что Польша может покинуть Европейский союз. Об этом передает Onet.pl.

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«Евросоюз должен быть приемлемой организацией для всех его членов. Но если эти противоречия будут продолжаться, мы должны подумать о самых радикальных решениях — вплоть до выхода из организации. Британцы уже показали, что диктатура брюссельской демократии их не устраивает», — заявил политик.

Данное высказывание Терлецкий сделал во время комментирования очередного спора между Брюсселем и Варшавой.

Напомним, 7 сентября Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с заявлением о необходимости ввести санкции против Польши. Причиной этого требования выступил тот факт, что в Варшаве до сих пор не выполнили требование Суда ЕС еще от 15 июля сего года. Тогда в этом ведомстве признали судебную систему Польши не соответствующей демократическим нормам и потребовали немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, так как её деятельность угрожает независимости и беспристрастности судей. В Варшаве не согласны с данным требованием.