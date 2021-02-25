Москва, 9 сентября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. С 2026 года ситуация в экономике России должна ухудшиться. Об этом 9 сентября заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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До этого экономика страны будет, по оценке эксперта, расти в среднем на 2,5% в год. Однако с 2026 года ситуация резко измениться. Произойдет это в том числе из-за снижения спроса на российский углеводородный экспорт.

«Вторая половина двадцатых годов для российской экономики будет плохой», — сказал Винокуров.