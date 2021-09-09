Киев, , 15:07 — REGNUM 41% украинцев считает, что Украина в принципе не имела никаких возможностей остановить строительство газопровода «Северный поток-2».

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующие результаты соцопроса группы «Рейтинг» были обнародованы сегодня, 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кроме того, 20% респондентов возлагают ответственность за то, что проект сейчас практически завершен, на экс-президента Петра Порошенко, 3% — на нынешнего главу страны Владимира Зеленского, еще четверть опрошенных — на обоих политиков.

Также опрос показал, что только 50% украинцев знают о строительстве газопровода из России в Германию в обход Украины. 31% опрошенных сказали, что «что-то об этом слышали» и 18% признали, что ничего не знают о таком проекте.

Опрос проводился с 2 по 4 сентября 2021 среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, было опрошено 2500 респондентов.

Напомним — накануне стало известно, что поставки газа по «Северному потоку — 2»начнутся 1 октября. 6 сентября оператор СП-2 Nord Stream 2 AG распространил информацию о завершении сварки последней трубы газопровода.