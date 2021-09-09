Владикавказ, 9 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Северной Осетии встретились с кандидатами на пост главы республики. По регламенту парламента положено провести обсуждение по представленным для голосования президентом РФ Владимиром Путиным кандидатурам. В списке три претендента — врио главы РСО-Алания Сергей Меняйло, председатель комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям парламента Валерий Баликоев и депутат парламента Медея Элдзарова.

Выборы

В ходе встречи с депутатами Сергей Меняйло назвал своей главной задачей повышение качества жизни жителей Северной Осетии. Он пообещал заняться в случае его избрания развитием промышленности и производства, что послужит созданию новых рабочих мест, улучшением инвестиционного климата в республике, совершенствованием законодательства в сфере использования собственности и многими другими вопросами.

«На заседаниях комитетов принято решение рекомендовать парламенту республики рассмотреть кандидатуры Сергея Меняйло, Валерия Баликоева и Медеи Элдзаровой, представленные президентом РФ для избрания на должность главы Республики Северная Осетия-Алания», — говорится в сообщении парламента.

Напомним, выборы главы Северной Осетии пройдут 19 сентября, в единый день голосования. За нового руководителя республики на пятилетний срок будут голосовать депутаты парламента.