Курган, 9 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 8 сентября подтверждено 118 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 55 зафиксированы в Кургане, сообщает 9 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 117 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 9 сентября выявлен 31 009 случай заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 9 сентября вылечились 26 958 человек, скончались 633 пациента с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).