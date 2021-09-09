Омск, 9 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Омской области 9 сентября состоялась передача первой части изготовленных избирательных бюллетеней из типографии «Омскбланкиздат» региональной избирательной комиссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Уточняется, что избирательной комиссии передали бюллетени, изготовленные для голосования на выборах депутатов Госдумы. Всего было передано почти 2 млн бюллетеней весом 16,5 тонны. Это 2940 пачек.

После подписания необходимых документов бюллетени направили в территориальные избирательные комиссии Омска и Омского района.

Как уточнил секретарь облизбиркома Александр Христолюбов, изготовлен большой объём бюллетеней — около 6 млн экземпляров. Поэтому процесс их передачи займёт несколько дней и завершится 13 сентября.

Забракованные бюллетени будут уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в единый день голосования также пройдут выборы депутатов регионального Законодательного собрания.