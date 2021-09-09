Агаповка, Челябинская область, 9 сентября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Агаповском районе Челябинской области местный житель перевёл лже-брокерам 1,35 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Гражданин 1972 года рождения сообщил полицейским, что ранее зарабатывал, играя на бирже, но затем оставил это дело. И вот ему позвонил неизвестный и сообщил, что на его счёте якобы лежат пять тысяч долларов и чтобы снять их, нужно внести ещё 15 тысяч. Мужчина и перевёл мошенникам вначале 950 тыс. рублей, а затем ещё 400 тыс. При этом он залез в долги перед знакомыми и взял кредит.

Затем ему позвонила некая девушка и заявила, что нужно внести ещё несколько сотен тысяч рублей. Только тогда гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию.