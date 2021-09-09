Джакарта, 9 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Министры иностранных дел и обороны Индонезии и Австралии обсудили различные вопросы, касающиеся обеих стран, включая ситуацию в Афганистане и Мьянме, сообщает Republika.

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Индонезия как страна с мусульманским большинством играет важную роль и имеет сильный голос по таким вопросам, как Афганистан.

По словам главы МИД Индонезии, в настоящее время страна внимательно следит за ситуацией, в том числе за формированием временного правительства в Афганистане.

Индонезия и Австралия также сотрудничают в борьбе с терроризмом. Стороны подписали меморандум по борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом.

Что касается Мьянмы, Индонезия и Австралия привержены оказанию гуманитарной помощи народу Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, министры Индонезии и Австралии договорились об углублении отношений в сфере безопасности во время встречи в формате «2 + 2».