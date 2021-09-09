Москва, 9 сентября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Новость от Visa, вполне вероятно, появилась благодаря прозрачной и честной корпоративной политике компании в области внешних коммуникаций и тоже прибавила минорных красок в российское медиаполе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Visa.com Банковская карта Visa payWave

«Вторая половина 2021 года особо не радует новостями платежного рынка, несмотря на факт, что он является давно сформировавшимся, одним из самых высокоразвитых и технологически продвинутым.

Общественность еще не отошла от нерелевантных коммуникаций платежных систем Visa и Mastercard в адрес российских банков, которые содержали открытые угрозы штрафных санкций после решения Wildberries по введении комиссии для карт.

Нужно понимать, что ставки на эквайринг в России находятся в диапазоне 1,5%-2,5%. Около 70% от межбанковской комиссии (интерчейндж) забирают себе банки. Уже очевидно, что повышение межбанковской комиссии поднимет расходы за эквайринг.

В этой связи было бы интересно узнать какие банки и по каким именно карточным продуктам неожиданно решили поднять комиссии во благо «развития технологической и платежной инфраструктуры». Принятие таких решений похоже на неприкрытую жадность и перекладывание расходов на российский ритейл и потребителей.

Некая попытка оптимизации для участников платежного рынка вряд ли пройдет незаметно для регуляторов. Однако ситуацией могут успешно и во благо рынка воспользоваться набирающие обороты крупные российские и международные платежные системы и платформы, среди которых заметно позитивно сегодня выделяется «Аппекс».

Тот же ретейл, сегмент малого и среднего бизнеса к своей платежной инфраструктуре ценит безопасный, недорогой и оперативную возможность приёма платежей с помощью банковских карт, электронных кошельков, устройств самообслуживания, банкоматов и касс банков.

Потребители, да и все участники рынка научились считать деньги. Уже в 2025 году рынок электронной коммерции в России может вырасти на порядок и достичь диапазона 10−11 трлн рублей.

Такие радужные перспективы потребуют высокой корпоративной ответственности всех участников рынка. Платежные комиссии в перспективе могут снижаться на фоне роста торгового оборота бизнеса», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платежная система Visa с 1 февраля 2022 года увеличит межбанковскую комиссию за прием пластиковых карт для супермаркетов с 1% до 1,3%.

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