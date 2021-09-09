Москва, 9 сентября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В ближайшем будущем экономика России будет прибавлять по 2,5% ежегодно. Об этом 9 сентября заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост экономики

«По нашим прогнозам, Россия в ближайшие пять лет, в горизонте до 2026 года, будет расти в среднем на 2,5%. Это при том, что её потенциальный рост — всего 1,5%», — сказал Винокуров.

По его словам, достигнуть этого удастся за счет инвестиционного фактора. Однако после 2026 года ситуация должна ухудшиться, спрогнозировал эксперт.