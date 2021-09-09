Киев, 9 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. «Слуги народа» делают вид, что нет никакой проблемы с атакой власти на свободу слова, но только такая тактика им вряд ли поможет, заявил в своем комментарии 9 сентября украинский политический эксперт Дмитрий Марунич.

Цитата из м/ф «Крылья, ноги и хвосты». реж Александр Татарский, Игорь Ковалев. 1985. СССР Страус

Эксперт, рассуждая о последних внутриполитических событиях, саркастически заявил, что провалить на комитете Рады по свободе проект с осуждением санкций против СМИ именно тогда, когда в стране с визитом французские сенаторы — «это надо постараться».

«На самом деле ситуация глубже, чем просто забавное совпадение. Это яркий пример того, что «слуги» возвели инфантилизм в политический принцип. Очень глупо и наивно надеяться на такую страусиную политику — «если не вижу проблемы — то ее не существует»», — подчеркнул Марунич.

Он отметил, что сенаторы Франции специально приехали, чтобы изучить ситуацию со свободой слова на Украине. Сенаторы Натали Гуле и Жоэль Геррио встретились с журналистами, посетили Виктора Медведчука, пообщались с депутатами от оппозиции.

«Оппозиция ликует. «Слуги» морозятся, как будто ничего не произошло. А как на самом деле? А на самом деле все эти нелицеприятные темы — внесудебный запрет СМИ, домашний арест для Медведчука, санкции против оппозиции и т. д. — все активнее звучат в Европе. И в США тоже — как мы видели на примере Мониторинговой миссии ООН и особенно письма президента Freedom House. А на самом деле тема атаки Зеленского и компании на СМИ теперь зазвучит и в ПАСЕ, потому что сенатор Натали Гуле предложила создать международную комиссию, которая вынесет вердикт о том, как душат свободу слова в Украине», — отметил политолог.

В завершение он отмечает, что депутаты «Слуги народа» могут «отморозиться» на комитете, как будто и нет никакой проблемы, но на самом деле это серьезный кирпичик в построение имиджа Зеленского и его партии.

«В Европе и США всё громче говорят о Зеленском как о режиме, который душит СМИ, воюет с журналистами, держит под арестом своего главного политического оппонента. А значит, будет и расплата за все эти деяния», — резюмировал Марунич.

ИА REGNUM напоминает, что 8−9 сентября в Киеве с официальным визитом находится делегация Сената Франции, которая заинтересовалась ситуацией со свободой слова и преследованием оппозиции на Украине. Сенаторы пообещали, что по возвращении во Францию предпримут ряд шагов для исправления ситуации.