Париж, , 14:50 — REGNUM Великобритании необходимо соблюдать свои обязательства, которые касаются нелегальных мигрантов, делающих попытки проникнуть на территорию Соединенного королевства через пролив Ла-Манш. Об этом 9 сентября заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

«Франция не приемлет ни действия, идущие вразрез с морским правом, ни финансовый шантаж. Обязательства Великобритании должны соблюдаться», — написал он на своей странице в соцсети Twitter в ответ на решение британских властей наделить своих пограничников правом разворачивать лодки с мигрантами.

Также Дарманен добавил, что он заявил об этом своей британской коллеге Прити Пател. При этом он уточнил, что дружба между Францией и Великобританией «заслуживает большего, чем попытки вставать в позу, подрывающие сотрудничество наших служб».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября стало известно, что шесть иностранцев в Выборгском районе Ленинградской области пытались незаметно пересечь государственную границу России с Финляндией, но были обнаружены и задержаны.