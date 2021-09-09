Сыктывкар, 9 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В большинстве жилых домов Сыктывкара появилось отопление. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горадминистрации, к теплу подключили 75% жилфонда.

Батарея

По данным администрации, из 2099 домов тепло подано в 1584 из них, сообщает Управление ЖКХ администрации столицы Коми. В настоящий момент в штатном режиме запустились и работают все котельные, магистральные теплопроводы заполнены теплоносителем.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу отопительного сезона в Коми закупили 70,5 тысячи тонн угля.