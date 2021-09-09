Москва, 9 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года на российском авторынке был продан 8 731 новый легковой автомобиль китайской марки — на 42% больше по сравнению с августом 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Navigator84 Автомобили Chery

Отмечается, что рост продаж китайских автомобилей в России наблюдается уже не первый месяц. С начала 2021 года по август включительно в России было продано 65 304 новых авто китайских марок — на 120% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Наиболее востребованными у российских автолюбителей китайскими марками автомобилей в отчетный месяц были: Chery (2956 ед.), Haval (2373 ед) и Geely (2165 ед.).

Кроме того, в прошлом месяце в России были продано 347 машин Changan, 347 — FAW, 304 — CHERYEXEED, 103 — DFM0, 72 — GAC, 54 — Lifan, семь — Brilliance, две модели Zotye и один автомобиль Foton.

Напомним, в июле 2021 года на российском авторынке было продано 9 734 новых легковых авто китайских марок — на 84% больше по сравнению с июлем 2020 года.

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