Белгород, 9 сентября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Новые служебные автомобили получили 9 сентября участковые уполномоченные полиции Белгородской области. Транспорт направят в 14 муниципальных образований, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Belregion.ru Ключи от автомобилей

Для полицейских закупили 35 новых служебных автомобилей. Ключи от транспорта на торжественном гарнизонном разводе строевых подразделений вручил врио губернатора Вячеслав Гладков.

«До конца года приобретём ещё 90 машин. Надеюсь, наши возможности будут и дальше совпадать с желанием улучшить материально-техническое обеспечение сотрудников полиции. Хочу поблагодарить от себя лично и от всех жителей Белгородской области вас за службу, за то, что мы находимся в безопасности. Люди чувствуют себя защищёнными, и это ваша заслуга. Я понимаю, насколько сложно каждому из вас находиться на страже порядка, как волнуются ваши семьи. Мы будем стараться делать так, чтобы вам было более комфортно нести службу», — сказал руководитель региона.

Автомобили приобретены по программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области».