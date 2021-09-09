Кишинёв, 9 сентября, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В горах Грузии погибли два гражданина Молдавии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Nimuel23 Гора Ушба

«Поисковая миссия, инициированная властями Грузии, завершилась сегодня эвакуацией тел двух альпинистов, в которых опознали разыскиваемых молдавских граждан», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тела будут переправлены на родину. Молдавское внешнеполитическое ведомство через свои посольства и консульства поможет вернуть их родственникам.

Напомним, двое альпинистов из Молдавии 28 августа отправились покорять вершину Ушба, расположенную в крае Самегрело-Верхняя Сванетия в Грузии. 6 сентября их родственники обратились с просьбой начать спасательную операцию. Нашли тела 9 сентября.