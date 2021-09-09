Сеул, 9 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Почти 60% жителей Южной Кореи придерживаются мнения, что COVID-19 должен считаться частью повседневной жизни. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Иван Шилов ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведённого 3 сентября среди 500 человек, вышеуказанного мнения придерживаются 58,5% южнокорейцев.

34,3% респондентов высказались против такой системы жизни, а 7,2% — воздержались от ответа.

Отмечается, что схема «жизнь с COVID-19» сосредоточена на лечении пациентов с тяжёлыми симптомами, а не на попытках сдерживать распространение вируса. Даная система могла бы позволить людям жить практически так же, как до пандемии, соблюдая минимальные правила социального дистанцирования.

Ранее глава Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён сообщила, что антиковидные ограничения могут быть ослаблены после того, как 90% пожилых и 80% взрослых жителей страны будут полностью вакцинированы.