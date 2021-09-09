Владикавказ, 9 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В Северной Осетии за прошедшие сутки увеличилось еще на 67 человек число новых случаев заражения коронавирусом. Попали в больницы на лечение 49 пациентов. Общее число госпитализированных на 9 сентября составляет 692 человека. При этом коронавирус подтвержден лишь у 369 из них, сообщили в минздраве республики.

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В тяжелом состоянии находятся в реанимациях 82 человека. Потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ 21 пациенту.

Всего в регионе стал носителем опасной инфекции за все время пандемии 21 571 человек. Сумели справиться с болезнью 20 600 пациентов. Не удалось спасти врачам 587 человек. Семеро из них скончались за прошедшие сутки.