Москва, 9 сентября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса больше никак не влияет на глобальную экономику. Об этом 9 сентября заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рост экономики

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По словам эксперта, власти ряда стран сумели «накачать» экономику деньгами еще в 2020 году. В итоге это на 10% увеличило мировой ВВП. Поэтому сейчас мировая экономика начинает активный рост.

«С точки зрения макроэкономиста COVID-19 больше нет. Экономика полностью восстановилась и вошла в новый цикл. Мы находимся в очень приятной, сладкой точке, когда оправданы инвестиции, когда идет экономический рост», — сказал Винокуров.