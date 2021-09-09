* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 9 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Частные банки Афганистана должны заморозить счета бывших афганских чиновников, включая министров, заместителей министров, законодателей, мэров, офицеров и государственных служащих. Такое требование финансовым организациям выдвинули представители радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в середине августа захватившие власть в стране. Об этом сообщает India News Republic.

Pixabay.com Банк

Читайте также: Western Union возобновил переводы в Афганистан

Издание напоминает, что банкам, которые закрылись, как только талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оккупировали Кабул, на прошлой неделе было приказано вновь открыться. Однако на снятие наличных действуют строгие еженедельные ограничения.

Также по теме: Глава нового правительства Афганистана позвал в страну бывших чиновников

Также сообщается, что боевики потребовали от банков списки всех счетов, связанных с афганцами, которые работали с предыдущим режимом, поддерживаемым США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава нового правительства Афганистана мулла Мохаммад Хасан Ахунд призвал бывших чиновников вернуться в страну. Он добавил, что новые власти Афганистана гарантируют им безопасность.