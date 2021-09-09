Тамбов, 9 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Тамбовской области 9 сентября подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области был зарегистрирован 41 тыс. 371 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 39 тыс. 467 пациентов, в том числе 111 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 818 человек. Четыре новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.