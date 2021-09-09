Стокгольм, 9 сентября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. 9 сентября министр промышленности и промышленности Ибрагим Байлан заявил, что в ноябре он покинет свой пост и перестанет заниматься политикой. Однако для политического обозревателя газеты Aftonbladet Лены Меллин решение Байлана неожиданностью не стало. Об этом она заявила в эфире собственного телеканала, принадлежащего газете.

Frankie Fouganthine Стефан Лёвен

Как известно не только Байлан уйдет в отставку в ноябре — архитектор и, как его называли, мастер по выживанию Стефан Лёвен также покинет коридоры власти, оставив пост премьер-министра.

«Что это значит для Социал-демократов?» — спросила ведущая.

«Если я поняла все правильно, Байлан покинет правительство на съезде партии в ноябре. И тогда же будет избран новый лидер партии, кто бы он или она не был, хотя, наиболее вероятно, это Магдалена Андерссон, которая захочет собрать свою команду, но я не уверена, что он (Байлан — прим. ИА REGNUM) в нее входит», — ответила Меллин.