Москва, 9 сентября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Реализация товаров ненадлежащего качества, в том числе БАДов, представляет особую опасность для потребителя, а ответственность может быть, как административной, так и уголовной. Об этом адвокат Ирина Каплун заявила ИА REGNUM 9 сентября, комментируя заявление специалистов организации «Общественная потребительская инициатива» о том, что онлайн-продавцы могут торговать БАДы с запрещенными для добавок в России веществами.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна БАДы

«В части ст. 238 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Почему это становится возможным? Ответ достаточно очевиден: ввиду несовершенства законодательства, регулирующего реализацию товаров онлайн. В частности, маркетплейс, в соответствии с ЗОЗПП, не несет ответственность за реализуемый товар, так как не является продавцом, а выполняет роль посредника, лишь предоставляя возможность покупателю приобрести товар у продавца. При этом маркетплейсы вправе запросить у продавца (ООО или ИП) сертификаты или декларации соответствия на товар. Однако наличие сертификата на товар не гарантирует качество товара и его безопасность, а уж тем более полезность для потребителя», — отметила юрист.

По её словам, в последнее время в области сертификации товаров активно набирает обороты такое понятие как «Сертификат в складчину» — это сертификат соответствия оформленный несколькими продавцами не несколько категорий либо наименований товаров. При этом продукция для проведения лабораторных испытаний не предоставляется, то есть эксперт в испытательной лаборатории подделывает протокол испытаний продукции, после чего орган сертификации на основе подложного протокола испытаний вносит сведения о сертификате или декларации соответствия в реестр федеральной службы по аккредитации.

«Потребителю при приобретении товара может быть предоставлена декларация соответствия на товар, однако она будет поддельной. Все сертификаты и декларации соответствия оформляются через различные сообщества в мессенджере Telegram. Группы насчитывают в себе по нескольку тысяч участников и занимаются реализацией товаров по поддельным сертификатам и декларациям соответствия», — пояснила Каплун.

Она обратила внимание, что в настоящий момент законодательно не закреплена административная и уголовная ответственность маркетплейса за реализацию продавцом опасных для жизни и здоровья потребителей товаров: «Статья 12 закона «О защите прав потребителей» гласит, что владелец агрегатора не несет ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предоставления ему недостоверной или неполной информации о товаре (услуге), в случае, если владелец агрегатора не изменяет информацию о товаре (услуге), предоставленную продавцом (исполнителем) и содержащуюся в предложении о заключении договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг). Другими словами, если продавец предоставил маркетплейсу документы, то последний не обязан их проверять и не несет никакой ответственности за действия продавца и достоверность предоставленных сведений».

Адвокат считает, что проблему можно решить комплексно: «Первое — возложить ответственность на маркетплейсы за реализацию товаров ненадлежащего качества, то есть необходимо внести изменения в закон о защите прав потребителей, административный и уголовный кодексы. Второе — искоренением понятия «Сертификат в складчину» путем привлечения к ответственности органов сертификации, испытательных лабораторий, а также продавцов, использующих данные документы. Блокировать интернет-ресурсы можно только решением компетентных органов, в том числе по решению суда. Эта задача требует совместных действий Роспотребнадзора, Федеральной службы по аккредитации, а также правоохранительных органов (прокуратура, органов внутренних дел)».