Москва, 9 сентября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса не создала ни одного нового тренда в экономике. Об этом 9 сентября заявил главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В то же время кризис, вызванный распространением новой инфекции, привел к тому, что основные тенденции в экономике ускорились в разы. Эксперт не исключил, что именно они станут определяющими факторами в ближайшем будущем.

«Во-первых, это цифровизация. Во-вторых, рост доли здравоохранения в ВВП — это точно станет инвестиционным трендом в двадцатые годы. Третье — рост доли образования в ВВП, чему способствует онлайн-образование. В-четвертых, рост неравенства. Кризис ускорил рост неравенства и самый страшный вид неравенства — неравенство возможностей», — сказал Винокуров.