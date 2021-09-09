Красноярск, 9 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс в ходе прямой линии 9 сентября заявил о том, что в регионе снимут часть ковидных ограничений.

Kremlin.ru Александр Усс

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Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, глава региона уже подписал соответствующий указ.

С 10 сентября смогут начать работу детские развлекательные центры и комнаты в торговых центрах, аттракционы и аквапарки. Однако эти объекты будут работать с ограничениями по заполняемости (не более 50% от единовременной пропускной способности, не более одного человека на 4 кв. м).

По словам Усса, единственный способ остановить эпидемию коронавируса — это вакцинация. В настоящее время в регионе полностью вакцинировано около 735 тысяч человек — примерно треть взрослого населения.

Напомним, по состоянию на 9 сентября в крае выявлено 108 606 носителей коронавируса, выздоровели 95 188 человек, скончался 5371 ковид-пациент.