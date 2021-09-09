Москва, 9 сентября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Согласно наблюдениям Росстата, цены на бензин в России за неделю снизились на 0,3%. Это случилось впервые за год, но это не тенденция, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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«Наблюдения как минимум необычны: с одной стороны, в стране все еще нет уборочная кампания, а в периоды сельскохозяйственной активности спрос на топливо довольно высок.

С другой стороны, осенью люди возвращаются к своему обычному режиму активности, который связан с поездками на работу, к месту учебы и проведению досуга, что так же создает высокий спрос на топливо.

В данном случае можно предположить, что речь идет о каких-то средних параметрах, которые и анализирует Росстат. Говоря проще, где-то бензин немного подорожал, где-то просел в цене по той или иной причине, а суммарно ведомства увидело просадку цены.

В рознице в стандартном ее понимании бензин дешевле не стал: ему просто не с чего дешеветь. Это связано с чисто рыночными факторами. Так, цены на нефть сохраняются высокими относительно самих себя, баррель Brent торгуется рядом с $73.

Кроме того, соотношение акцизов, сборов и налогов в цене литра топлива не изменилось.

Они все так же занимают примерно 2/3 в цене литра стандартной топливной марки.

Биржевая цена на топливо также существенно не переменилась. Значит, мы видим локальные изменения топливной розницы в ответ на точечные реакции спроса и предложения. Это не тенденция.

Ожидания по году от этого никак не изменились: рост цен на топливо составит обычные 7−10%. Для России это средние показатели», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, розничные цены на топливо в России за неделю с 30 августа по 6 сентября впервые за год снизились, приводит данные Росстат.

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