Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Отстранение бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо является абсурдной ситуацией. Об этом 9 сентября заявил главный тренер команды Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Семак

«Как я могу относиться к этому решению? Это абсолютно абсурдная ситуация, связанная с коронавирусным временем», — сказал Семак.

По его словам, это ненормально, когда при любых раскладах клуб не может рассчитывать на трёх игроков основного состава и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов.

Кроме Малкома и Клаудиньо, за «Зенит» не сыграет Вильмар Барриос, который вернётся из расположения сборной Колумбии 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила Малкому и Клаудиньо играть за клуб до 14 сентября. Таким образом, они пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси».