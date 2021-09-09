Городищенский район, Пензенская область, 9 сентября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В Пензенской области ведется доследственная проверка по факту безвестного исчезновения троих малолетних детей. По информации пресс-службы СУ СКР по региону, вечером 8 сентября трое детей в возрасте 7 и 11 лет решили самовольно уйти из дома в Городищенском районе.

Пропавший ребенок

Дети, испугавшись, что мать поругает их за шалость, втроем направились в сторону Шемышейского района по месту жительства бабушки. Мать, обеспокоенная отсутствием детей, сообщила об их исчезновении в полицию. Поиски организовали незамедлительно.

Сегодня, 9 сентября, около 02:00 дети добрались пешком до одного из сел Шемышейского района, где обратились за помощью к местной жительнице. В настоящее время беглецы переданы матери. По имеющейся информации ведомства, в отношении детей за время их отсутствия дома каких-либо противоправных действий не совершалось.

Причины и обстоятельства самовольного ухода из дома малолетних, а также условия их воспитания и отношения в семье выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киселёвске Кемеровской области завершились масштабные поиски двух десятилетних девочек.

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