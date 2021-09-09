Москва, , 14:38 — REGNUM Президент России Владимир Путин начал заседание российского организационного комитета «Победа» 9 сентября с минуты молчания.

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«Вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. И Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека. Кроме того в Московской области произошла трагедия, взрыв газа. Тоже есть пострадавшие и погибшие», — заявил Путин.