Ереван, 9 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Беженцы из Нагорного Карабаха 9 сентября вышли в Ереване на акцию протеста возле здания правительства Армении. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По информации журналистов, на акцию вышли беженцы из города Гадрут, который в ходе войны осенью 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Они сказали, что не дождались, когда армянское правительство обратит на них внимание.

«Наше основное требование — жилищные проблемы и статус. Мы хотим понять, кто мы в этом государстве: нас не принимают на работу, не дают кредиты», — сказал журналистам один из протестующих.

Он сообщил, что в протестующих приняли в правительстве. Чиновники попросили активистов представить требования в письменном виде. Представленную программу в правительстве пообещали решить «в рамках возможного».

Напомним, в сентябре 2020 Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимира Путина, Никола Пашиняна и ИльхамаАлиева было заключено соглашение о прекращении огня.