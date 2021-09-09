Москва, 9 сентября, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Вероятность четвёртой волны COVID-19 очень высока, заявил 9 сентября на IV форуме социальных инноваций регионов глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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«Мы уже знаем, что сейчас будет в сентябре, а вероятность четвёрной волны очень высокая, поэтому все технологии отработаны», — подчеркнул глава Депздрава.

Глава столичного Депздрава также отметил: «Десять лет правительство Москвы планомерно и смело готовило новый уровень здравоохранения Москвы, который так совпало к моменту пандемии оказался готов».

Напомним, что в июне 2021 года в Москве ограничили получение плановой медицинской помощи не привитым от коронавируса гражданам.

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