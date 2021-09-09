Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В гараже задержанного в Санкт-Петербурге участкового полиции, которого обвинили в мошенничестве с квартирами умерших одиноких пенсионеров, нашли склад антиквариата. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Петербурге был задержал старший участковый уполномоченный 26 отдела полиции Красногвардейского района. Его заподозрили в махинации с квартирой умершего в 2018 году без наследников пенсионера. Квартиру продали третьим лицам за 3,3 млн рублей. Однако, как выяснилось, это не единственное преступление, совершенное полицейским.

По версии следствия, была создана устойчивая организованная преступная группа с целью совершения мошенничеств в отношении имущества умерших граждан. Помимо участкового были задержаны его родной брат и еще два соучастника. В зависимости от роли каждого, в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 158, ч.4 ст. 159 УК РФ (кража, мошенничество), избрана мера пресечения.

«В ходе проведенных обысков следователями совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России, осуществляющими оперативное сопровождение, было обнаружено и изъято в большом количестве похищенное из квартир имущество, в том числе ордена, медали, охотничье оружие и боеприпасы, а также документы, представляющие интерес для следствия», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности соучастников, а также на установление причастности членов организованной преступной группы к совершению около 50 мошенничеств в отношении имущества умерших граждан.