Владимир, 9 сентября, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Во Владимирской области 9 сентября подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 50 тыс. 714 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 46 тыс. 443 пациента, в том числе 177 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1772 человека. За последние сутки подтверждено девять новых летальных случаев.