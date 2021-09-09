Москва, , 14:35 — REGNUM Рыбу и рыбную продукцию, которые российские предприятия традиционно направляли в Китай, удалось перенаправить в Южную Корею, Японию и страны Европейского союза. Об этом 9 сентября сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в рамках IV Международного рыбопромышленного форума.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

«Ограничения со стороны Китая подтолкнули нас к поиску новых рынков сбыта. В частности, значительные объемы были перенаправлены в Южную Корею, Японию и страны Евросоюза. Кроме того, отечественная рыба и рыбная продукция теперь поставляются в Мавританию и Новую Зеландию», — сказал он.

Также Дмитрий Патрушев подчеркнул, что переговоры с китайской стороной продолжаются и Россия предложила дополнительные меры для снижения риска распространения SARS-CoV-2.

Кроме того, министр сельского хозяйства РФ добавил, что на протяжении последних четырех лет для российской рыбной продукции открыто 20 рынков по 23 видам продукции и отметил, что эта работа продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках VI Восточного экономического форума 3 сентября во Владивостоке было подписано соглашение об инвестировании 52 млрд рублей в комплексное развитие рыбной логистики в России.