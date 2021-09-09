Улан-Удэ, 9 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. В Бурятии по состоянию на 6 сентября 2021 года к врачам из-за укусов клещей обратились свыше 2,7 тыс. человек, в том числе 841 ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, это на 20% меньше, чем в 2020 году.

John Tann Клещ

«Почти половина всех случаев укусов клещей зарегистрированы в населенных пунктах, на собственных приусадебных участках. Укусы зарегистрированы во всех районах республики и в г. Улан-Удэ», — добавили в ведомстве.

В результате семь человек заболели клещевым энцефалитом, девять — клещевым риккетсиозом, 12 — клещевым боррелиозом.

В рамках мер профилактики специалисты центра гигиены иэпидемиологии республики обработали более 2744 га мест массового пребывания людей. От энцефалита вакцинировали 72,4 тыс. жителей. Прививочная кампания продолжается.

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