Стокгольм, 9 сентября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Отставка Ибрагима Байлана с поста министра торговли и промышленности Швеции, возможно, связана с правительственным отчетом о деятельности компании Cementa, в сокрытии которого его обвиняют. Об этом 9 сентября в интервью газете SvD заявил профессор политологии Гётеборгского университета Йонас Хиннфорс.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

«Дела могут обстоять скверно, если на вас подают жалобы в конституционный комитет риксдага и угрожают вынесением вотума недоверия. Он, возможно, не захотел участвовать в избирательной кампании при такой неопределенной ситуации», — предположил политолог.

«Понятно, что сейчас такое неподходящее время само по себе провоцирует ряд домыслов. Этого не избежать», — заявила старший преподаватель политологии в Университете Седертёрна Марья Лемне.

Как пишет SvD, сам Байлан отрицает, что его отставка связана со скандалом вокруг производства цемента на острове Готланд.