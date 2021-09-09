Москва, 9 сентября, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Государства ОДКБ располагают ресурсами, достаточными для контроля границ с Афганистаном и предотвращения проникновения боевиков с этой территории. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил 9 сентября на заседании межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.

Goverment.ru Юрий Борисов

По его словам, страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) смогут контролировать ситуацию, даже если боевики и члены террористических организаций попытаются проникнуть из Афганистана в сопредельные страны под видом беженцев. Риск массового исхода беженцев сейчас растёт.

«Это сопряжено с прямыми угрозами для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации региона», — сказал Борисов.

Он подчеркнул, что крайне важно готовиться к подписанию плана по оснащению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ современным вооружением, техникой и спецсредствами. За обстановкой в Афганистане всем странам объединения нужно внимательно следить и впредь регулярно контактировать по линии силовых ведомств.

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