Екатеринбург, 9 сентября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Мужчина, пострадавший от взрыва газа в жилом доме на Уралмаше (Екатеринбург), стал чувствовать себя хуже. Об этом сообщили журналистам в городской больнице № 40.

Midural.ru Аппарат ИВЛ

30-летнего гражданина госпитализировали с тяжёлыми ожогами, ему обработали раны. Мужчину подключили к ИВЛ.

«Состояние пациента оценивается как крайне тяжелое, — цитирует представителя больницы «Е1». — Динамика отрицательная».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава СКР Александр Бастрыкин призвал доложить ему об обстоятельствах травмирования пациента.